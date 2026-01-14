Главный неонатолог Минздрава срочно вылетел в Новокузнецк после гибели девяти новорожденных

В Новокузнецк для участия в анализе ситуации в местном роддоме срочно вылетел главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета Дмитрий Иванов. Данную информацию подтвердили РИА Новости в администрации вуза.

Поводом для экстренной командировки стало чрезвычайное происшествие: в январе текущего года в городском роддоме №1 скончались девять новорожденных. В связи со всплеском респираторных инфекций учреждение временно прекратило работу. Руководство больницы, к которой относится роддом, отстранено от должностей на период разбирательства.

По факту трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. В пресс-службе кузбасского управления СКР уточнили, что проверочные мероприятия по обращениям о неблагоприятных исходах родов в этом медучреждении проводились и ранее.

Ранее профессор Мескина не исключила кишечную инфекцию как причину гибели младенцев.