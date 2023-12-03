Главный офис МФЦ торжественно открыли в новом помещении в Шатуре

Теперь главный офис для обслуживания граждан в режиме одного окна расположен в Шатуре на улице Спортивной. В день открытия вместе с первыми посетителями символическую красную ленту перерезал глава округа Алексей Артюхин.

«Наше помещение стало просторнее, его площадь составляет более 700 квадратных метров. Офис удобно расположен, а безбарьерная среда обеспечивает доступность для маломобильных граждан», — рассказала заместитель директора шатурского МФЦ Ирина Плишкина.

Для обслуживания граждан в многофункциональном центре открыто десять окон приема. Также есть красивый уютный детский уголок, а в зоне ожидания удобные мягкие секции, аппараты для зарядки телефона, телевизор. В новом офисе МФЦ также работают сотрудники социальной защиты населения и ЗАГСа.

Жительница Шатуры Евгения Владимировна в первый день работы нового офиса обратилась за услугой по оформлению субсидии на оплату коммунальных услуг.