Главный подарок к Новому году: пенсионерам объявили точный размер январской прибавки

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров в Российской Федерации будут увеличены на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Индексация произойдет автоматически, без необходимости обращения получателей в Социальный фонд, пишет REGIONS .

Некоторым категориям пенсионеров январская выплата будет перечислена досрочно, в декабре 2025 года. Это касается тех, чья регулярная дата получения пенсии приходится на период с 1 по 12 января, при условии зачисления средств на банковскую карту. Следующая после досрочной выплата будет произведена в феврале.

Работающие пенсионеры также имеют право на индексацию в размере 7,6% с 1 января 2026 года. Все положенные, но не полученные в период трудовой деятельности повышения будут учтены и выплачены в полном объеме после увольнения. Перерасчет в этом случае производится в автоматическом режиме. Индексация на тот же процент затронет получателей пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для граждан в возрасте старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается в двукратном размере.

Кроме того, пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут оформить доплату. Ее размер составляет одну треть фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. Для назначения потребуется предоставить пакет подтверждающих документов.

1 апреля 2026 года планируется индексация социальных пенсий на 6,8%. Если размер пенсии после повышения окажется ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, государство обеспечит соответствующую социальную доплату.