Главный пристав Подмосковья раскрыл, как ГИБДД и дознаватели находят должников среди водителей

Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев рассказал в интервью REGIONS о приоритетах и новых методах работы службы, а также способах «отлова» должников по алиментам прямо на дорогах региона.

Тагаев подчеркнул, что наиболее часто приходится исполнять социально значимые решения. Лидируют в этой категории взыскания алиментов, долги по заработной плате и дела о восстановлении на работе незаконно уволенных граждан.

Служба принудительного исполнения, как отметил Тагаев, обязана действовать строго в рамках закона, соблюдая баланс между интересами взыскателя и защитой прав должника. Однако для воздействия на злостных неплательщиков, игнорирующих предупредительные меры, задействован серьезный арсенал средств и подразделений.

Ключевым инструментом для работы с уклонистами является розыск. Этим занимаются специальные подразделения, которые ищут не только скрывающихся должников и их имущество, но и разыскивают детей. Эта деятельность ведется в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными структурами.

По словам Тагаева, особенно активно приставы работают на дорогах. Совместно с ГИБДД регулярно проводятся рейды по розыску транспортных средств должников. Для повышения эффективности в этих мероприятиях активно используются:

Камеры системы «Безопасный регион»: Эти стационарные комплексы помогают оперативно идентифицировать и отследить автомобили, принадлежащие неплательщикам.

Открытые источники: Информация, собранная из социальных сетей и других публичных ресурсов, часто становится ключом к определению местонахождения должника или его имущества.

Для самых сложных случаев, связанных с систематическим уклонением от обязательств, в структуру управления включены дознаватели. В их компетенцию входит возбуждение и расследование уголовных дел, связанных с неуплатой алиментов, крупными задолженностями перед кредиторами и проявлением неуважения к суду.

Кроме того, на Главное управление возложены надзорные функции за деятельностью юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности (коллекторских агентств). Это обеспечивает дополнительную защиту граждан от незаконных или агрессивных методов взыскания.

Для достижения максимального результата и защиты социальных интересов, Главное управление активно взаимодействует с правительством Московской области, аппаратами уполномоченных по правам ребенка и человека, а также органами опеки.

