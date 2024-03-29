Главный психиатр-нарколог Подмосковья рассказал, как распознать первые признаки алкогольной зависимости

По словам врача, серьезными сигналами являются регулярность употребления алкоголя, а также потеря контроля над количеством выпитого.

«Кроме того, возможны и другие признаки, такие как потеря интереса к привычным занятиям и ценностям, отрицание тяги к спиртным напиткам и обострение хронических заболеваний», — продолжил специалист.

Он отметил важность своевременного обращения за помощью в случае выявления указанных признаков, так как ранняя диагностика позволяет бороться с зависимостью особенно эффективно.

Получить всю необходимую помощь можно в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.