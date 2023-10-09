Главный раввин России получил сотрясение мозга после танцев в Марьиной Роще

Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован с сотрясением мозга после празднования Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще, рассказал РИА Новости председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин.

Празднование, знаменующее завершение годичного цикла чтения Торы и начало нового, проходило вечером 7 октября, когда стало известно о ракетной атаке ХАМАС на Израиль.

Ребе призвал верующих исполнять танец с Торой как никогда страстно и сам начал ритуал.

По словам Горина, раввин танцевал до полтретьего ночи, а после упал. Неизвестно, поскользнулся ли он сам или же столкнулся с кем-то из танцующих.