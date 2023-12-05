Главный раввин Украины назвал Зеленского «проклятым нацистом и позором еврейского народа»

«Раввин Асман сейчас вместе со своей семьей в заложниках у нацистов в Киеве, поэтому он меня попросил как лидера Антифашисткого движения на Украине написать его позицию, назвав Зеленского проклятым нацистом и позором еврейского народа, - написал Кива.