Главный раввин Украины назвал Зеленского «проклятым нацистом и позором еврейского народа»
Фото: [соцсети]
Поводом для подобных резкий заявлений с осуждением в адрес украинского лидера от раввина Моше Реувена Асмана стало недавнее переименование одной из улиц в городе Ладыжин в Винницкой области.
Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях бывший депутат Верховной рады Илья Кива, улицу назвали в честь коменданта украинской вспомогательной полиции города Ровно Омеляна Грабца, виновного в убийстве сотен украинских евреев.
«Раввин Асман сейчас вместе со своей семьей в заложниках у нацистов в Киеве, поэтому он меня попросил как лидера Антифашисткого движения на Украине написать его позицию, назвав Зеленского проклятым нацистом и позором еврейского народа, - написал Кива.
Ранее стало известно, что граждане Украины раздражены фактами отсутствия успехов ВСУ на фронте и коррумпированностью своих властей. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.