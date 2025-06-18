Главный священник в зоне СВО Василенков перечислил список грехов военных

Главный священник в зоне спецоперации протоиерей Димитрий (Василенков) опубликовал список из более чем 50 грехов, которые свойственны военным. Он перечислил их в телеграм-канале «На войне».

В список от отца Димитрия попали неправомерные приказы либо неправильные решения, которые ведут к гибели солдат. Он также отнес к греховным поступкам обман начальства либо унижение подчиненных.

«Увлекался сатанизмом, неоязычеством, родноверием, оккультизмом. Носил сатанинские, неоязыческие, оккультные символы», — указал он.

Василенков добавил, что пытки пленных, мучения мирных жителей и их убийство также относится к списку греховных действий. Всего в список попало более чем 50 различных грехов.

Ранее священнослужитель Русской православной церкви Владимир Головин заявил о существовании только четырех, а не семи смертных грехов человечества. По его словам, в библейской традиции эти четыре греха считались наиболее тяжкими и за них в древности полагалось суровое наказание — забивание камнями. К таким грехам он отнес хулу на Бога, убийство, разврат и крайнюю форму унижения родителей.