Главный врач Шатурской областной больницы встретился с жителями в парке

Не только интересно и увлекательно, но и с пользой для здоровья проводят жители Шатуры лето.

На днях администрация городского округа Шатура организовала для жителей встречу с главным врачом Шатурской областной больницы Игорем Цоем. Мероприятие прошло не в больнице, а на свежем воздухе, в парке.

«Интересный формат. Жители тоже одобрили такой открытый способ общения. Возьмем на заметку и сделаем летние встречи традиционными», - пообещали в администрации городского округа Шатура.

Жители в свободном формате задавали вопросы главврачу и получали ответы на самые волнующие вопросы. Говорили об организации первичного звена амбулаторно-поликлинический помощи, о ремонте медицинских учреждений. Также люди просили помочь с реабилитацией и диспансеризацией.

В администрации муниципалитета поблагодарили главврача медучреждения за то, что он выделил время для такого важного социального проекта в своем плотном графике.