Как сообщает RT , важное дело о сексуальном насилии над детьми в городе Урюпинске привлекло внимание Александра Бастрыкина, что является председателем СК России.

Им лично взят контроль над расследованием этого уголовного дела, чтобы обеспечить его тщательное проведение. Это стало известно благодаря сообщению, опубликованном ведомством на его официальном сайте.

В заявлении Следственного комитета отмечается, что глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования и результаты, которые будут находиться под постоянным контролем в центральном аппарате Следственного комитета. Это свидетельствует о серьезном отношении к данному делу и стремлении наказать виновных.

Согласно информации СК России, в социальных сетях появились сообщения о преступлениях, совершенных ранее судимым жителем Урюпинска в отношении несовершеннолетних, направленных против их половой неприкосновенности. Однако фигурант уже был задержан, и уголовное дело находится в процессе расследования.

Подобные преступления являются крайне серьезными и требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов. Расследование таких дел имеет большое значение для защиты прав и интересов несовершеннолетних.