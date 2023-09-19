Главред Life.Ru Денесюк рассказала, как работа в МВД привела ее в журналистику

Главный редактор Life.Ru Татьяна Денесюк стала журналистом, перейдя на работу в СМИ из полиции.

По ее словам, она еще в детстве собирала различные вырезки из журналов, однако семья не поддержала ее решение стать журналистом. Денесюк поступила в Университет МВД и позже работала в пресс-службе ведомства.

Спустя десять лет она сменила профессию, придя работать на телеканал LIFE 78, являющимся петербургским филиалом федерального LifeNews в отдел происшествий.