Главу азербайджанской диаспоры и советника губернатора Ульяновской области лишили гражданства РФ

Главу азербайджанской диаспоры в Ульяновской области и советника губернатора, Ислама Гусейнова, лишили российского гражданства. Об этом передает РБК, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

«73онлайн», ссылаясь на источник, также сообщает об этом.

В 2015 году Гусейнов был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере при оформлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также в отмывании доходов. Суд признал его виновным в мошенничестве, но оправдал по статье о легализации денежных средств. В результате Гусейнов был приговорён к четырём годам условного заключения с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей. Сам Гусейнов не признал своей вины.

На Гусейнова было совершено два нападения. Первое произошло в 2009 году, когда злоумышленник по ошибке ранил сотрудника ульяновской таможни и его супругу. Второе нападение случилось в 2012 году, и в результате этого инцидента погиб охранник.

Ислам Гусейнов возглавляет азербайджанскую диаспору Ульяновской области с 2005 года.