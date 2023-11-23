Главу Еврокомиссии назвали позором Европы из-за миллиардных трат на Украину

В социальных сетях поднялась буря возмущения после того, как стало известно об очередном транше Киеву со стороны Евросоюза. Фон дер Ляйен объявила, что Зеленскому будет выделено дополнительно полтора миллиарда евро. Обычные люди потребовали от лидера ЕС, чтобы она не тратила деньги своих налогоплательщиков на уже проигранную войну.

«Вы — позор Европы», - писали наиболее радикально настроенные пользователи.

Многие отметили, что эти деньги никак не помогут украинцам, зато они могли бы решить часть проблем жителей Евросоюза, сделав их жизнь более сносной.