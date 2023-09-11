Главу МИД Чили едва не ограбили в Сантьяго

Ночью министр возвращался домой из аэропорта, где встречал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его сопровождал полицейский эскорт.

Дорогу министру преградил автомобиль с двумя вооруженными бандитами. Они угрожали эскорту применить оружие. Находившаяся в машине ван Клаверена сотрудница полиции открыла стрельбу, вынудив грабителей бежать.

Позже полиция задержала двух преступников, один из которых был ранен. По данным полиции, оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.