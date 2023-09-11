Главу МИД Чили едва не ограбили в Сантьяго
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Вооруженные преступники попытались ограбить министра иностранных дел Чили Альберто ван Клаверена, сообщил телеканал 24horas.
Ночью министр возвращался домой из аэропорта, где встречал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его сопровождал полицейский эскорт.
Дорогу министру преградил автомобиль с двумя вооруженными бандитами. Они угрожали эскорту применить оружие. Находившаяся в машине ван Клаверена сотрудница полиции открыла стрельбу, вынудив грабителей бежать.
Позже полиция задержала двух преступников, один из которых был ранен. По данным полиции, оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.