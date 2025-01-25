Глава Минздрава Камчатки уволен после заражения гепатитом 36 жителей края

Министр здравоохранения Камчатского края освобождена от должности после того, как 36 человек в регионе заразились гепатитом. Об этом стало известно от РИА Новости, которое ссылается на решение правительства региона.

В Камчатском онкологическом диспансере у 36 пациентов выявили заражение гепатитами В и С. В связи с этим работа кабинета была временно приостановлена. Краевой министр здравоохранения рассказал о принятых мерах.

Отмечается, что снял с должности главу регионального минздрава Александра Гашкова губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Солодов отметил, что в администрации осознают, что это не единственная трудность, с которой столкнулась система здравоохранения на Камчатке в последнее время. Существует дефицит медицинских работников и сложности с обеспечением лекарственными препаратами.