Главу одного из подмосковных министерств отметили на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция 2023»

Глава Министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник получила награду за личное участие и поддержку проекта «Урок цифры» в рамках форума «Цифровая эволюция 2023».

«В современном мире у детей есть возможность получать новые знания в режиме онлайн. Нужно просто включить компьютер или смартфон. И важно, чтобы эти знания были полезными и безопасными. Поэтому мы рассказываем ребятам о новых «Уроках цифры», и на занятиях они активно знакомятся с разнообразным миром ИТ-профессий», – прокомментировала Куртяник.

Отмечается, что в течение 2022-2023 учебного года школьники региона активно присоединялись к онлайн-занятиям по ИТ-дисциплинам. За что Московская область была отмечена на федеральном уровне. Напоминаем, проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и по инициативе Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников – порядка ста двадцати тысяч.