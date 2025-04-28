Мосгорсуд принял решение оставить блогера Лерчек под домашним арестом

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, и ее экс-супруг Артем были оставлены под домашним арестом. Такое решение вынес Московский городской суд, об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от адвоката Лерчек Константина Третьякова. По его словам, двум фигурантам дела продлили сроки нахождения под домашним арестом.

«И Валерии, и Артему исключили из мотивировки основание на то, что „могут продолжить заниматься преступной деятельностью“, — указал защитник.

Третьяков добавил, что изначально Чекалиным вменяли в вину недоимки по налогам. Позже это квалифицировали как вывод средств за рубеж, и теперь даже полное погашение задолженности не приведет к прекращению против них уголовного дела. Вместе с бывшими супругами по этому же делу проходит Роман Вишняк, который выступал соучредителем компании «Лейтик мейкап», зарегистрированную Чекалиным. Третий фигурант также находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию на приговор пилоту Евдокимову. Летчика ранее признали виновным в нарушении правил безопасности, что в итоге привело к пожару в аэропорту Шереметьево. При инциденте сгорело воздушное судно и 41 человек вместе с ним. Суд впоследствии приговорил летчика к шести годам колонии-поселения, признав его виновным в нарушении правил безопасности. Евдокимов и его защита пытались опротестовать это решение.