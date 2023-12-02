После того, как состоялась встреча Дмитрия Кулебы с главой Госдепа Соединенных Штатов, в социальных сетях разразилась настоящая буря возмущений. Люди очень недовольны результатами данного общения. Они заявили, что если министр иностранных дел говорит, что надо браться за оружие, то такой человек некомпетентен, как дипломат. Он всего лишь жалкий путешественник.

«Бери ружье и начинай штурмовать русские окопы, потому что как министр ты бесполезен», - посоветовали Кулебе.

По общему мнению, Киеву следует сдаться России, пока на Украине еще не кончились все украинцы. В то же время был дан совет, что далеко не всему, что говорится Блинкеном, стоит верить.