Главврач онкодиспансера Бурятии уволилась после трагической ошибки

В Бурятии главврач онкологического диспансера покинула свой пост после инцидента, когда одной из пациенток ошибочно удалили здоровую почку. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Евгению Лудупову.

Министр заявила, что медработники, допустившие эту ошибку, были подвергнуты дисциплинарным мерам, а окончательное решение будет принято судом. По словам Лудуповой, рентген-лаборант уже уволен. Она также сообщила, что главврач онкодиспансера решила, что уйти в отставку — ее моральный долг, и ее просьба об увольнении была удовлетворена.

Лудупова выразила извинения пациентке, которой по ошибке удалили здоровую почку, назвав случившееся неприемлемым. Она добавила, что в онкологическом диспансере были проведены проверки и обучение персонала, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

Информация о врачебной ошибке, приведшей к удалению здоровой почки у пациентки в Бурятии, стала известна 22 сентября. После проведения расследования чиновниками минздрава выяснилось, что врачи перепутали результаты анализов двух разных пациентов, что и привело к удалению здорового органа вместо пораженного опухолью.

