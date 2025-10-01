Челябинские онкологи сделали невозможное для 82-летней пациентки

В Челябинске врачи успешно провели операцию по удалению раковой опухоли 4 стадии у 82-летней пациентки, которой ранее отказали в ряде федеральных клиник из-за возраста и сопутствующих рисков. Информация об этом поступила в среду, 1 октября, из пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Раиса, жительница Омска, поступила в онкологическое отделение Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) с рецидивом рака ободочной кишки. После первичного удаления опухоли в 2024 году контрольное обследование выявило метастазы в печени.

«Мы много куда обращались, были на консультации в Москве и в других федеральных учреждениях. Меня обследовали, сделали гистологию, но в итоге в операции нам отказали из-за опасного расположения метастазов: был риск повредить желудок и сердце. Дочь искала пути, как решить проблему, нашла это отделение, связалась с заведующей. Мы приехали, пообщались, и они меня оставили», — рассказала пациентка.

Ирина Куракина, заведующая онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ, отметила, что, несмотря на риски подобных операций для пожилых пациентов, мотивация и общее состояние здоровья Раисы убедили врачей в необходимости хирургического вмешательства.

Хирурги удалили значительную часть пораженной печени. Благодаря слаженной работе команды анестезиологов-реаниматологов операция прошла успешно. В настоящее время Раиса находится дома под наблюдением специалистов. Как подчеркнула Ирина Куракина, «удаление метастазов не гарантирует, но значительно увеличивает вероятность полного выздоровления от рака».

