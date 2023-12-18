Главврач стоматологической поликлиники в Домодедове: Путина поддерживают за результаты его политики

В концертном зале «Зарядье» в Москве 16 декабря прошло собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах. Участие в заседании приняли и представители Подмосковья. Среди них – главный врач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

«На собрании были, в том числе, известные и авторитетные люди. Радостно, что они поддерживают тот курс, по которому сейчас идет наша страна, хотят продолжения той же политики», – подчеркнул Михаил Каюгин.

Он рассказал, что поддерживает выдвижение президента на новый срок, исходя из собственного жизненного опыта. Михаил Каюгин вырос в семье врачей и сам учился на 1-м курсе медицинского вуза, когда страну возглавил Владимир Путин.

«Я помню, как жили врачи до этого, и вижу, как живут коллеги сейчас. Раньше врачам приходилось куда-то ездить, подрабатывать. Учителя работали на рынках, чтобы прожить. Сейчас этого нет, все получают достойную зарплату», – отметил Каюгин.

Также он обратил внимание на развитие медицины, на то, как меняются больницы и поликлиники. Речь не только о ремонте и обновлении уже существующих – строятся новые учреждения, причем самого высокого уровня.

«Если раньше говорили о том, что в частной медицине возможностей больше, то сейчас госучреждения опережают и по оснащению, и по условиям. Развитие продолжается, и главное, чтобы мы продолжали двигаться в том же направлении», – добавил главный врач.