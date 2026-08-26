Главврачи, гинекологи и суррогатные матери: как работала преступная цепочка, раскрытая во Владивостоке

Во Владивостоке вынесен приговор двум врачам из Санкт-Петербурга за участие в продаже младенцев в Китай. Об этом сообщает Neva.Today . Организатор преступной схемы объявлена в розыск, всего по делу проходят восемь человек.

С 2018 по 2020 год медики подделывали документы и оформляли детей, рожденных суррогатными матерями, на иностранных граждан, чаще всего из Китая. Правоохранители установили, что таким образом за границу отправили 13 новорожденных. Среди фигурантов — репродуктологи, гинекологи и главные врачи. Преступники подбирали суррогатных матерей, которые после родов писали отказ от ребенка.

Шестеро задержанных уже приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 11 лет. Организатор схемы на данный момент остается на свободе и объявлена в розыск.