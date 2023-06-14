Главы городских округов проверили ход ремонтных работ в поликлинике

ВрИП главы Электрогорска Александр Кулаков, совместно с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семеновым посетили с проверочным визитом городскую больницу. На данный момент там проводятся капитальные ремонтные работы здания взрослой поликлиники и ремонт физиотерапии.

Сейчас в медицинском помещении непрерывно ведется отделка конструкции, расположенных внутри. Также уже в некоторых местах провели разборку напольного покрытия. Все работы выполняются по плану.

В физиотерапевтическом отделении работы по демонтажу подошли к концу. Специалисты поставили новые балки и перекладины на крыше. В том числе сделали заливку напольного покрытия и смонтировали каркас для стен из гипсокартона.

Отметим, что, по мнению глав, весь процесс работ необходимо ускорить, но также нужно проследить за тем, чтобы качество проекта не пострадало.