Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций

Уточняется, что обсуждаться 14-й пакет санкций против России в ЕС будет в понедельник, 27 мая. Об этом журналистам сообщил один из высокопоставленных источников в Брюсселе. Помимо санкций, будет рассматриваться и вопрос по мерами борьбы с дезинформацией, сообщает собеседник издания.

Также на этой встрече будет согласован и утвержден новый санкционный режим в отношении России. Напомним, что 13-й пакет санкций был принят недавно, и те ограничения не касались сектора экономики, но затронули физических и юридических лиц из России, Китая, Турции и Индии, а также и ряда других стран.