Глаз лопнул, потому что 20 лет не ходил к врачу: история 87-летнего дачника, которая учит беречь зрение

В Красногорскую клиническую больницу экстренно доставили 87-летнего москвича, у которого буквально лопнул глаз. Как рассказал REGIONS заведующий офтальмологическим отделением Алексей Казбан, орган, ослепший более двадцати лет назад, не выдержал запредельного внутриглазного давления.

Пациент много лет страдал от глаукомы, но к офтальмологам не обращался. Давление достигло критических значений, и роговица не выдержала. По словам врача, если бы мужчина регулярно наблюдался, ему бы назначили капли, и глаз можно было сохранить как орган, пусть и слепой. Однако ситуация потребовала радикальных мер: медикам пришлось в экстренном порядке под наркозом удалить глаз и установить протез.

Офтальмологи подчеркивают, что глаукома коварна именно бессимптомным течением. Единственным способом предотвратить трагедию остается регулярное измерение внутриглазного давления, особенно после 40 лет, а также при наличии близорукости, наследственной предрасположенности или сахарного диабета. Специалисты напоминают, что глаукома может развиваться даже у детей. Среди факторов риска в молодом возрасте — наследственность, высокая степень миопии, диабет, длительный прием гормонов и травмы глаза в анамнезе.

Внутриглазное давление не болит, но есть косвенные тревожные сигналы: затуманивание зрения, радужные круги при взгляде на свет, быстрая утомляемость глаз к вечеру, сужение поля зрения, головные боли в надбровной области, а при остром приступе — резкая боль, тошнота и рвота. Проверить давление можно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. В Московской области действуют офтальмологические кабинеты во всех взрослых поликлиниках, а также специализированные центры в Красногорской, Мытищинской, Одинцовской и других больницах региона.