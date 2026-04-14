Глаза лопнут от давления: в сырой рыбе и суши нашли смертельно опасный скрытый вирус

В Китае зафиксирована вспышка редкого заболевания, вызванного мутировавшим вирусом, который ранее поражал исключительно морских обитателей. Исследователи подтвердили, что употребление сырой рыбы и креветок теперь представляет прямую угрозу для здоровья глаз человека, пишет MenToday.

Передача патогена от морских обитателей к людям

Китайские специалисты в области медицины выявили случаи заражения людей вирусом, который прежде считался неопасным для человека и распространялся только среди крабов, рыб и креветок. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, мутировавший патоген способен выживать в клетках морепродуктов, не прошедших термическую обработку. Это означает, что популярные блюда, такие как суши или сашими, становятся потенциальным источником инфицирования.

Риск потери зрения при инфицировании

Сотрудники Академии рыбохозяйственных наук КНР провели детальный анализ состояния 70 пациентов, у которых была диагностирована персистирующая глазная гипертензия. Основная опасность этого состояния заключается в резком повышении внутриглазного давления и развитии интенсивных воспалительных процессов. Врачи подчеркивают, что при отсутствии своевременной и адекватной терапии данные симптомы могут привести к необратимой слепоте.

Обнаружение скрытого нодавируса

В ходе клинических исследований медики изначально исключили стандартные причины воспаления, такие как герпес или опоясывающий лишай. Однако повторные анализы выявили у всех госпитализированных скрытый нодавирус смертности. Ранее этот возбудитель встречался только в аквакультуре, вызывая массовую гибель морских существ, но теперь он адаптировался к человеческому организму, поражая зрительные органы.