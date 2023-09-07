«Глаза светились от счастья»: жена бойца СВО рассказала о последнем разговоре с мужем

Сержант Сергей Франко погиб на СВО почти год назад. С первых дней спецоперации штабной работник только и думал о «своих пацанах» и отказывался сидеть в тылу. В итоге добился своего, ушел на фронт. По словам супруги Зинаиды, с мужем она прожила душа в душу 14 лет.

На четвертый месяц командировки Сергея сердце у Зины было не на месте, ведь там, где служил муж, начались штурмовые действия. А 24-го сентября она зашла в храм поставить свечку и попросила у Бога, чтобы все было хорошо. Не прошло и пяти минут, как супруг позвонил.

«Даже не намекнул, что там страшно и ужасно, улыбался, ругался, что я ему отправила посылку. Разговаривал долго: как чувствовал, что в последний раз. Сережа беспокоился о нашем здоровье, об учебе детей, он посмотрел на девочек и на отца. Муж стоял в золотом лесу в зеленой форме, и глаза его светились от счастья», — говорит Зинаида журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А уже через три дня Франко погиб под снарядами ВСУ. Это стало настоящим горем для его жены и дочерей.

«Я от гроба не могу оторваться, а он холодный, и так страшно было! А дочку просто защемило перед дверями церкви, я ее занесла и стала молиться, чтобы ей стало лучше. А на другой стороне храма хоронили мальчика, это на всю жизнь осталось в голове. Уже на кладбище закричала другая моя дочка, когда папу стали отпускать в землю», — вспоминает женщина.

Зинаида упала на колени с ней на руках и просила: «Боженька, помоги!». Семья едва вынесла эти испытания.

«Сереженька пополнил бессмертный полк на небесах, и я не перестаю верить, что он ангел и защитит нас от всех бед», — резюмирует наша собеседница.

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