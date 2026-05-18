Глаза выдали хрупкость костей: ИИ научился предсказывать остеопороз по снимку сетчатки

Исследователи из Сингапура, Великобритании и ряда других стран обнаружили, что биологический возраст сетчатки глаза способен указывать на риск развития остеопороза и переломов. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Digital Health.

Ученые применили алгоритм искусственного интеллекта RetiAGE, который оценивает «возраст» сетчатки по фотографиям глазного дна. Сначала анализ провели на данных почти двух тысяч пожилых жителей Сингапура, а затем выводы перепроверили на масштабной выборке из британского биобанка UK Biobank, охватившей более 43 тысяч человек.

Выяснилось, что у людей с более «старой» сетчаткой значительно чаще фиксировалась сниженная минеральная плотность костей, повышенный риск переломов и более высокая вероятность развития остеопороза в будущем. Каждое увеличение показателя RetiAGE повышало риск заболевания примерно на 12 процентов.

Авторы работы полагают, что обычные снимки сетчатки способны стать простым и неинвазивным инструментом для раннего выявления остеопороза. Сегодня болезнь зачастую диагностируют уже после переломов, поскольку стандартное обследование костей остается дорогим и не всегда доступным.