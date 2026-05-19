Иллюзорное решение: психолог пояснила, почему ранние браки не спасут демографию

Идея снизить возраст вступления в брак, прозвучавшая в ответ на расширение молодежных границ до 39 лет, с точки зрения психологии выглядит не спасательным кругом, а опасным экспериментом. Семейный психолог Галина Рейнталь в беседе с NEWS.ru объясняет: в 14–16 лет лобные доли мозга, отвечающие за самоконтроль, принятие решений и прогнозирование последствий, еще активно формируются. Да, подростки могут испытывать сильные чувства и влюбленность. Но это совсем не то же самое, что психологическая готовность к браку и родительству.

Семья, как напоминает эксперт, — это не только про чувства. Это про ответственность, компромиссы, конфликты, умение учитывать интересы другого и принимать долгосрочные решения. В юности эти качества еще не развиты. Поэтому снижение брачного возраста не решает демографическую проблему, а создает новые риски — для самих подростков, для их детей и для семей в целом. Причем возможность вступить в брак с 14–16 лет при особых обстоятельствах (например, беременность) в России уже существует. И что же? Уровень рождаемости продолжает падать. То есть дело явно не в возрастном цензе.

Рейнталь прямо указывает: причины гораздо глубже — это социально-экономическая нестабильность. Когда брак заключают два подростка и у них появляется ребенок, они не могут содержать ни себя, ни младенца. Вся нагрузка ложится на родителей. Это не укрепление семьи, а ее имитация, которая держится на чужих плечах. Психолог считает, что лучший возраст для создания семьи — после 20–22 лет. К этому времени человек достигает не только физической, но и эмоциональной, социальной и финансовой зрелости. Тогда есть шанс, что брак станет осознанным, а рождение детей — желанным и поддерживаемым ресурсами.

По ее словам, снижение брачного возраста — это иллюзорное решение, которое не лечит болезнь, а только создает видимость активности. Истинные причины демографического кризиса лежат в экономике, жилищном вопросе, уверенности в завтрашнем дне. И лечить их надо там, а не карандашом передвигая планку в ЗАГСе. Пока молодая пара будет думать «потянем ли мы ребенка», никакие ранние браки не заставят их рожать чаще. А если они все же решатся, но окажутся не готовы — беды не избежать. И дети, и родители заплатят за это слишком высокую цену.

