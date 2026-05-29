Глеб Калюжный рассказал, как служба в армии изменила его отношение к жизни

Актер Глеб Калюжный, демобилизовавшийся 26 мая после года срочной службы, рассказал, как армия изменила его мировосприятие. Комментарий звезды сериала «Вампиры средней полосы» передает KP.RU .

По словам артиста, после возвращения к гражданской жизни он стал гораздо острее ценить самые обыденные вещи — возможность спокойно принять душ или выпить чашку кофе. Калюжный подчеркнул, что и раньше не был неблагодарным человеком, но теперь смотрит на привычные радости совершенно иначе.

Актер также отметил, что остался верен своему принципу избирательности в профессии. Каждый проект, за который он берется, должен, по его убеждению, нести положительные эмоции и заставлять зрителя задуматься.

Калюжный проходил службу в элитном Семеновском полку. Встречать его после демобилизации пришли родные и коллеги, в том числе актер Николай Добрынин, известный по сериалу «Сваты».