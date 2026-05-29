Глеб Калюжный рассказал, как служба в армии изменила его отношение к жизни
Актер Калюжный: армия изменила восприятие, но не повлияла на выбор ролей
Актер Глеб Калюжный, демобилизовавшийся 26 мая после года срочной службы, рассказал, как армия изменила его мировосприятие. Комментарий звезды сериала «Вампиры средней полосы» передает KP.RU.
По словам артиста, после возвращения к гражданской жизни он стал гораздо острее ценить самые обыденные вещи — возможность спокойно принять душ или выпить чашку кофе. Калюжный подчеркнул, что и раньше не был неблагодарным человеком, но теперь смотрит на привычные радости совершенно иначе.
Актер также отметил, что остался верен своему принципу избирательности в профессии. Каждый проект, за который он берется, должен, по его убеждению, нести положительные эмоции и заставлять зрителя задуматься.
Калюжный проходил службу в элитном Семеновском полку. Встречать его после демобилизации пришли родные и коллеги, в том числе актер Николай Добрынин, известный по сериалу «Сваты».