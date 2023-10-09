Глюкоза вернулась из Израиля в Россию после нескольких дней, проведенных в бомбоубежище

Как пишет KP.RU , исполнительница на своей странице в социальных сетях сообщила о возвращении домой.

Известно, что певица со своей семьей – мужем и двумя дочками, прилетела в Тель-Авив ради концерта. И вовсе не своего. Они хотели посмотреть на выступление американского певца Бруно Марса.

Однако, в тот момент между израильском армией и боевиками ХАМАС начались столкновения. Из-за этого российская исполнительница со своей семьей была вынуждена провести несколько дней в бомбоубежище Тель-Авива.

К счастью, всем им удалось благополучно добраться до Москвы. Сейчас они уже находятся дома. Настроение, по словам Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы), нормальное. Мама двоих детей поблагодарила Бога после пережитых событий.