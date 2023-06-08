Глюкоза вновь порадовала публику откровенным фото в соцсетях

Певица ведет здоровый образ жизни и следит за фигурой. В ее плотный график включены занятия спортом и правильное питание. Поэтому у девушки нет повода стесняться своего тела, о чем пишет издание «Утро.ру»

Наталье Чистяковой-Ионовой исполнилось 37 лет. Она поздравила себя, выложив откровенное фото в социальные сети. На нем изображена стройная фигура Глюкозы в миниатюрном коричневом платье.

Но взгляд фанатов приковала пышная грудь, вываливающаяся по бокам. Под одеждой отсутствует какое-либо нижнее белье, так что подписчики смогли хорошенько разглядеть две прелести знаменитости.

И хоть под фото оказалось множество положительных комментариев, многие уверены, что роскошная фигура сделана не без помощи пластики.