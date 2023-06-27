Глюкоза выложила видео своей стройной фигуры без нижнего белья

Артистка не постеснялась опубликовать откровенные кадры, которые взбудоражили ее поклонников. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Наталью Чистякову-Ионову многие знают как певицу Глюкозу, или как исполнительницу песни «Свадьба». К слову, именно это торжественное событие и легло в основу ее новой публикации.

На видео она решила изобразить пародию девушек на свадьбе. Одни недовольно скучают за банкетными столами, а другие, в качестве невест, во всю отжигают на танцполе. Именно в последнем образе девушка продемонстрировала свое облегающее голубое платье. Под ним виднеется не только шикарная фигура артистки, несмотря на беременность и роды, но и полное отсутствие нижнего белья.

В комментариях публика не скупилась на комплименты в адрес красивой и задорной «невесты».