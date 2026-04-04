«Глобальная катастрофа не за горами»: эксперты бьют тревогу из-за нехватки еды

Методология оценки и экологические лимиты

Для прогнозирования будущего специалисты применили математическое моделирование, учитывающее естественные ограничения среды. Исследование позволило выделить два ключевых параметра: предельную вместимость при сохранении текущих трендов и устойчивый уровень населения. Первый сценарий неизбежно влечет за собой деградацию биосферы. Второй вариант предполагает численность, при которой человечество может благополучно существовать без вреда для экологии, что соответствовало реалиям начала прошлого столетия.

Демографические прогнозы и перенаселение

Математические расчеты показывают, что пиковая нагрузка на планету придется на период с 2067 по 2076 год, когда количество жителей превысит 12 миллиардов. При этом эксперты указывают, что безопасный рубеж в 2.5 миллиарда человек остался далеко в прошлом. На текущий момент население Земли перешагнуло отметку в 8 миллиардов, что свидетельствует о трехкратном превышении нормы. Сегодняшние темпы потребления сопоставимы с использованием ресурсов почти двух планет.

Исторический контекст и региональные тенденции

Анализ динамики прошлых десятилетий выявил, что наиболее активная фаза роста пришлась на середину 20 века. С 1962 года началось постепенное замедление прибавки населения, а в начале 1970-х годов объем расходуемых благ окончательно превзошел возможности природы по их регенерации. Снижение рождаемости раньше всего затронуло экономически развитые регионы Европы и Северной Америки. В менее обеспеченных странах этот процесс стартовал лишь недавно в связи с переменами в сфере образования и доходов. Авторы исследования подчеркивают, что к 2070 году при достижении 12 миллиардов жителей давление на экосистему станет фатальным.