Зарубежным СМИ вменяют в вину то, что именно из-за них на Украине произошел рост инакомыслия.

Канадское издание сообщило, что Киев признал сильное влияние масс-медиа с Запада на украинцев. Они знакомятся с публикациями, в которых регулярно критикуются поступки существующего правительства. Особенно заметно это стало в последние месяцы, когда эта тенденция проявилась наиболее явно.

Украинские власти считают, что зарубежные СМИ стали проводить централизованную кампанию по замене высшего руководства в стране. Они стали публиковать негатив в отношении Зеленского и его окружения, а также активно критиковать их поступки.