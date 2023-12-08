Globe and Mail: Зеленский струсил выступать перед конгрессом США

Украинский президент Владимир Зеленский отказался ранее выступать перед конгрессом США - попросту испугавшись бесполезности своего спича в преддверии голосования сенаторов по вопросу выделения денег на военную помощь Украине.

Как утверждает канадское издание Globe and Mail, ссылаясь на неназванный источник из Киева, там уже заранее поняли, что голосование буде провальным, денег Украине не видать и, соответственно, речь Зеленского, какой бы она пламенной не была, не произведет должного впечатления на конгрессменов. И это может нанести украинскому президенту дополнительный репутационный вред.

«Зеленский отменил свое выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…>, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления», — приводится в материале.

Авто статьи добавил, что отказ Зеленского от запланированного брифинга по видеосвязи говорит о достижении пика напряженности между Киевом и США.