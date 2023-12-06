«ГЛОНАСС» в 2024 году запустит новый сервис для поиска угнанных автомобилей

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.

По словам собеседника агентства, компанией на базе собственной информационной системы уже в наступающем 2024 году будет запущен новый сервис. Предполагается, что он, с соответствующего согласия владельца авто будет в круглосуточном режиме обеспечивать мониторинг местонахождения транспортного средства.

Отмечается, что в случае угона автомобиля, экстренным службам не составит особого труда его обнаружить.

«В 2024 году «ЭРА-ГЛОНАСС» спасет автовладельцев от кражи машины», — сказал Райкевич.

Он добавил, для получения полноценной функции потребуется, без изменения аппаратной части, лишь модернизация прошивки устройств вызова полиции.