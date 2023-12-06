«ГЛОНАСС» в 2024 году запустит новый сервис для поиска угнанных автомобилей
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Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.
По словам собеседника агентства, компанией на базе собственной информационной системы уже в наступающем 2024 году будет запущен новый сервис. Предполагается, что он, с соответствующего согласия владельца авто будет в круглосуточном режиме обеспечивать мониторинг местонахождения транспортного средства.
Отмечается, что в случае угона автомобиля, экстренным службам не составит особого труда его обнаружить.
«В 2024 году «ЭРА-ГЛОНАСС» спасет автовладельцев от кражи машины», — сказал Райкевич.
Он добавил, для получения полноценной функции потребуется, без изменения аппаратной части, лишь модернизация прошивки устройств вызова полиции.