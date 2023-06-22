Gloria Jeans выплатит по миллиону всем сотрудникам, проработавшим более 10 лет

Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей сотрудникам, сотрудничавшим более 10 лет с компанией. В перечень тех, кому поступит выплата входят даже те, кто уже ушел на пенсию. Об этом стало известно из писем председателя совета директоров Gloria Jeans Владимира Мельникова. Их подлинность уже была подтверждена представителями GJ.

Как гласит одно из писем, все сотрудники, проработавшие 10 и более лет в Gloria Jeans, получат по 1 миллиону рублей после вычета НДС. Выплату экс-сотрудники получат вне зависимости от страны нахождения. Известно, что выплату получат 2527 бывших сотрудников. Это 17% от общего числа сотрудников.

«РИА Новости» пояснили, что единственной оговоркой является только тот факт, что период декрета не засчитывается в этот стаж.

Мельников заявил, что те, кто получат деньги, сделали «дорогой подарок» компании. Он считает, что пришло время вернуть «долг».