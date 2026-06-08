Глубже некуда: где находится пещера, уходящая под землю на два километра

Самая глубокая пещера планеты расположена в Абхазии, утверждают специалисты. Как сообщает Live Science, на этот титул претендуют сразу две карстовые полости на Гагрском хребте — Веревкина и Крубера (Воронья), и исследования, уточняющие их параметры, ведутся постоянно.

На данный момент рекорд принадлежит пещере Веревкина — ее глубина достигает 2212 метров. Пещера Крубера уступает ей совсем немного: ее измеренная глубина составляет 2199 метров. Обе образовались в известняковом массиве Арабика, сформировавшемся в позднеюрский и раннемеловой периоды. Под воздействием тектонических сил породы спрессовались в вертикальные скальные структуры, а вода и время создали эти гигантские подземные лабиринты.

Уникальность абхазских пещер не только в их глубине. Еще в 2010 году ученые обнаружили там бескрылое насекомое Plutomurus ortobalaganensis — оно питается грибами и разлагающейся органикой и считается самым глубоководным наземным животным из известных науке. Подземные микробы, населяющие эти полости, освоили хемолитоавтотрофию, получая энергию из минералов горных пород. Пещеры выполняют и важнейшие экологические функции: они очищают воду, участвуют в круговороте питательных веществ и поддерживают углеродный баланс, связывая углерод в породах. В другой пещере исследователи ранее находили бактерию возрастом около 5000 лет, которая оказалась устойчива к десяти современным антибиотикам.