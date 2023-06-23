«Глупости в утвердительной форме»: россияне заступились за Шойгу после интервью Пригожина

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью о причинах СВО обвинил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу в намеренном уничтожении бойцов «Вагнера» посредством минирования выходов из Артемовска силами ВС РФ.

Кроме того, Пригожин заявил, что все доклады МО президенту России «никак не соответствуют действительности, а отчеты и новости практически полностью фабрикуются».

«Два «Леопарда», один Т-72 и несколько БТР просто показываются с разных сторон. <...> Никто не уничтожал 60 «Леопардов», <...> Шойгу считает, что ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили», — сказал глава ЧВК.

Россияне в свою очередь обвинили во лжи Пригожина, отметив, что Минобороны публикует только проверенную информацию.

«Пригожин просто пиарится»; «Евгений Викторович, вы не офицер и не в курсе дела, так зачем глупости говорить в утвердительной форме?» — возмутились россияне в комментариях.

Ранее глава ЧВК уже обвинял Шойгу в развязывании боевых действий ради собственных наград.