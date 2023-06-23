«Маршал Шойгу — хорошая идея»: Пригожин назвал свою точку зрения о причинах СВО

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередном интервью рассказал о своем взгляде на реальные причины начала СВО. По его словам, министр обороны Сергей Шойгу начал боевые действия «ради одной звезды с дополнительной вышивкой».

Также глава ЧВК назвал большинство российских генералов «паркетными», а на «непродуманные решения» Шойгу списал все «неудачи» в начале спецоперации. Россияне же заступились за Минобороны.

«Армией мирного времени удалось взять 20% территории врага, а у Пригожина все пропало, все ужасно. Проблемы есть, но сгущать краски тоже не стоит»; «Подковерные игры. Сейчас это к чему? Нужно сплотиться, а не счеты сводить. Накалять не надо»; «Евгений Викторович, вы зазвездились. А маршал Шойгу — хорошая идея», — комментируют россияне слова Пригожина.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» уже высказывался схожим образом о руководстве Министерства обороны, когда угрожал отступить из Артемовска.