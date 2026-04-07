Глупые выводы выставляли за факт: ученый из России разоблачил громкое заявление США о причинах гибели младенцев

Критика методологии американских специалистов

Академик РАН Алексей Хохлов в рамках беседы с представителями агентства РИА «Новости» проанализировал публикацию ученых из Соединенных Штатов, касающуюся связи между воздействием фталатов и случаями преждевременного появления детей на свет. По мнению отечественного эксперта, данный труд базируется на теоретических расчетах, содержащих значительное количество допущений. Он акцентировал внимание на том, что подобные модели не могут выступать в качестве неопровержимого доказательства прямой зависимости между химическими компонентами и патологиями родовой деятельности.

Игнорирование социально-медицинских аспектов проблемы

Хохлов указал на излишнюю прямолинейность выводов о том, что высокая частота ранних родов в развивающихся государствах обусловлена именно экологическими факторами. Академик назвал подобную интерпретацию событий поверхностной. Он пояснил, что авторы материала лишь вскользь упоминают о фундаментальных причинах, таких как уровень доступности дородовой медицинской помощи или наличие у рожениц сопутствующих недугов. Ученый подытожил, что такие научные работы полезны исключительно для формирования гипотез и предварительной оценки ситуации, но не предоставляют окончательных и проверенных фактов.