Глыба размером с санки: жительница Челябинска показала, что падало с крыши всю ночь

Жительница дома № 45а на улице Российской в Челябинске показала последствия резкого потепления. Утром в среду женщина сняла на видео огромные ледяные глыбы, рухнувшие с крыши прямо у подъезда. Для наглядности она поставила рядом с одной из льдин детские санки — размер глыбы оказался пугающе большим, пишет 74.ru .

Татьяна, снявшая видео, рассказала, что за зиму двор чистили от силы два раза, а после двух теплых дней воцарился настоящий кошмар. По ее словам, глыбы падали всю ночь, и она опасается, что такая ледяная масса могла прилететь кому-нибудь на голову. На кадрах видно, что льдины усеяли проезжую часть и тротуары.

«Наш двор по адресу Российская, 45а за зиму чистили раза два от силы. После двух теплых дней во дворе творится просто кошмар. Эти глыбы валились всю ночь, наверное. А если бы вот такая кому-нибудь на голову прилетела? Вот, рядом санки и размер глыбы. Дорога, тротуар. Тут не пройти просто», — показывает Татьяна места «приземления» глыб с крыши ее дома.

В управляющей компании «Союз», которая обслуживает этот дом, пояснили, что работы ведутся по графику. Накануне чистили дома № 43 и № 45, а до № 45а очередь дошла только сегодня утром. Сейчас дворники счищают лед с крыши. Там отметили, что оттепель внесла коррективы: в морозную погоду снег скинули бы спокойно, но тепло заставило действовать оперативно.

Тема оказалась на контроле губернатора. Алексей Текслер поручил Главному управлению ГЖИ проверить крыши домов на наличие наледи и сосулек и обязать управляющие компании провести уборку.