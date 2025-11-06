«Гнать поганой метлой»: новые правила и штрафы в сфере ЖКХ получили первую критику

На фоне приближающихся морозов экс-депутат Вера Ганзя обрушилась с резкой критикой на систему подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Об этом пишет «Om1 Новосибирск» , узнавшая мнение бывшего парламентария о нововведении.

Вместо реальной модернизации изношенных теплосетей власти ввели новые штрафы за нарушения при подготовке к зиме: для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 10 тысяч. Экс-депутат Ганзя посчитала, что такая мера неэффективна: компании могут заплатить, но это не решит системную проблему.

По ее мнению, выход только один — полный пересмотр модели управления коммунальным хозяйством. Политик предлагает финансировать ЖКХ из бюджета по факту, а также установить жесткий общественный контроль за расходованием средств.

«И конечно, гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги. И пока это не будет сделано, предотвратить аварии будет невозможно. И никакие штрафы не помогут», — резюмировала Вера Ганзя.

Практический смысл выступления Ганзи заключается в том, что проблема изношенных коммуникаций требует капитальных решений, а не косметических мер. С приближением зимы этот вопрос становится особенно острым — по статистике, до 70% теплосетей в России имеют степень износа более 60%.

Ранее сообщалось, что в России введут новые крупные штрафы в сфере ЖКХ.