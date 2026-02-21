Гнев небесный: в каких трех случаях Благодатный огонь отказался сходить на Пасху

В истории зафиксировано лишь три случая, когда Благодатный огонь не сошел в храме Гроба Господня в Великую субботу. Исследователи и богословы рассказали, с чем были связаны эти исключения и какое значение они имели для верующих, сообщает rusamara .

Накануне главного православного праздника в Иерусалиме ежегодно совершается схождение Благодатного огня, которое верующие считают чудом. За многовековую историю этого события специалисты насчитали лишь три исключительных случая, когда огонь не появился в храме Гроба Господня.

Согласно церковному преданию, регулярное схождение огня символизирует продолжение земного существования человечества. Истоки этой традиции уходят корнями во времена апостола Петра, однако научное сообщество до сих пор не может дать феномену исчерпывающего объяснения.

Физик Андрей Волков, представляющий Курчатовский институт, в ходе своих исследований зафиксировал появление длинноволнового электромагнитного излучения непосредственно перед моментом схождения. Несмотря на это, ученый подчеркивает, что природа самого явления остается нераскрытой.

Исторические хроники донесли до нас три эпизода, когда чуда не происходило. В 1101 году огонь не сошел из-за того, что доступ в храм получили исключительно католики. В 1579 году ситуация повторилась после того, как православному патриарху было запрещено посещать святыню. А в 1923 году огонь появился только после того, как к церемонии допустили арабских христиан.

Всякий раз, когда доступ для всех конфессий восстанавливался, огонь сходил вновь. Верующие воспринимают эти редкие исключения как знак того, что главная христианская святыня должна оставаться открытой для каждого. Богословы склонны рассматривать эти случаи как духовное предостережение, указывая, что утрата единства и нравственных ориентиров способна привести к серьезным испытаниям.