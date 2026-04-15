Гнилой кузов стал золотым: АвтоВАЗ разорился на компенсации за Ладу Гранту жителю Архангельска

Архангельский областной суд поставил точку в споре между отечественным автогигантом и покупателем дефектного автомобиля. Из-за повторного появления коррозии производитель обязан выплатить истцу сумму, в несколько раз превышающую первоначальную стоимость машины. Об этом сообщила пресс‑служба суда, передает Autonews.

Судебный вердикт и финансовые последствия

Архангельский областной суд оставил в силе решение о взыскании с компании «АвтоВАЗ» денежных средств в пользу владельца Lada Granta. Итоговая сумма выплат составила 2,8 млн рублей. Данный вердикт стал финалом длительного разбирательства, инициированного из-за низкого качества лакокрасочного покрытия транспортного средства.

История возникновения дефектов

Конфликт начался в 2021 году, когда житель Архангельска приобрел новый автомобиль. Еще до истечения гарантийного срока на кузове проявились очаги ржавчины. Несмотря на то что официальный дилер провел ремонтные работы по устранению коррозии, спустя некоторое время проблема возникла повторно. Это послужило поводом для обращения в судебные органы.

Результаты независимых экспертиз

В ходе рассмотрения дела в Октябрьском районном суде были проведены два экспертных исследования. Специалисты пришли к однозначному выводу, что разрушение металла вызвано заводским браком. Эксперты подчеркнули, что повреждения не связаны с внешним воздействием или нарушениями правил использования автомобиля владельцем.

Состав итоговой выплаты

Суд принял решение расторгнуть договор купли-продажи. В общую сумму в 2,8 млн рублей вошли базовая стоимость Granta на момент приобретения, компенсация разницы до актуальной рыночной цены аналогичной модели, затраты на дополнительное оборудование, а также неустойка. Дополнительно на автопроизводителя наложили штраф за нежелание решать вопрос в досудебном порядке.

Провал апелляции производителя

Представители «АвтоВАЗа» пытались оспорить постановление, настаивая на версии о ненадлежащем уходе за машиной со стороны истца. Однако апелляционная инстанция отклонила эти доводы, признав решение законным и обоснованным. С этого момента оно официально вступило в силу.