Гоблин против медведя: блогер объяснил, почему хищник не тронул их лагерь и кого сожрал на следующий день

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik поделился историей о встрече с диким животным во время отдыха на Сахалине. Запись эфира доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пучкова, к их палаточному лагерю приходил медведь, однако сам он хищника не видел, а узнал о его визите по следам. Блогер предположил, что зверя отпугнули громкие звуки, доносившиеся из лагеря, и большое количество людей. Медведь, по его словам, есть их не стал, но, как говорят, на следующий день сожрал кого-то другого.