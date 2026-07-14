Гоблин сказал, почему не надо сравнивать сегодняшнюю Россию с 90-ми: «Это вообще безумие»
Пучков: в 90-х магазины заваливали водкой с рекомендациями Ван Дамма
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радиостанции Sputnik назвал странным сравнение нынешнего потребления алкоголя в России с показателями 1990-х годов. Поводом стала новость о том, что в июне потребление спиртного опустилось до минимума с 1997–1998 годов.
«Сравнение с цифрами 98-го года… Это вообще безумие. Когда все магазины были завалены водкой с рекомендациями Жан-Клода Ван Дамма на этикетке и тому подобным добром, когда из Владикавказа вереницей просто шли „наливняки“ со спиртом левым…» — вспомнил Гоблин.
При этом сам факт снижения потребления он назвал прекрасным.