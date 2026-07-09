Год лечили осанку, а внутри росли опухоли: британские врачи проглядели рак мозга у 14-летнего подростка

Британские врачи больше года списывали головные боли 14-летнего подростка на сутулость от компьютерных игр, а в итоге у него обнаружили сразу две агрессивные опухоли мозга. Как сообщает Daily Mail, мальчик мучился мигренями и головокружениями, но терапевты раз за разом выписывали ему упражнения для осанки и средства от тошноты, называя состояние обычным желудочным гриппом.

Истинный диагноз — медуллобластома — поставили лишь после того, как отец экстренно отвёз сына в отделение скорой помощи из-за непрекращающейся рвоты и сильных болей. Мужчина признался, что глубоко разочарован действиями медиков. Семья оказалась в тяжёлом финансовом положении, поскольку отцу пришлось оставить работу каменщика ради ухода за ребёнком. Однако, несмотря на запущенность случая, эксперты дают оптимистичный прогноз: выживаемость при медуллобластоме составляет около 80 процентов. Сейчас подросток под наблюдением физиотерапевтов заново учится стоять на одной ноге и надеется со временем вернуться к футболу и нормальной жизни.