«Год после трагедии на пике Победы»: родные альпинистки Наговициной могут признать ее погибшей

Пропавшая без вести на пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицина может быть официально признана погибшей на основании иска ее родственников. Об этом заявил « РИА Новости » адвокат Московской коллегии адвокатов Александр Корытин.

Юридические основания для судебно решения

По словам юриста, для объявления гражданина умершим родственникам необходимо предоставить судебным органам доказательства обстоятельств, угрожавших жизни пропавшего или дающих основания предполагать гибель от несчастного случая.

Хронология трагедии на пике Победы

Трагический инцидент произошел во время спуска с высочайшей точки Киргизии и Тянь-Шаня:

12 августа 2025 года: На высоте более 7000 метров над уровнем моря Наговицина получила тяжелую травму ноги.

Попытки спасения: Из-за экстремальных погодных условий спасательная операция не увенчалась успехом, в процессе спасательных работ погиб один из участников группы.

23 августа 2025 года: Операция по спасению была официально прекращена, а Наталью Наговицину объявили пропавшей без вести.

Условия восхождения и эвакуация

Наталья Наговицина не состояла в Федерации альпинизма России (ФАР) и отправилась в высокогорный поход, приобретя туруслуги за 400 тыс. рублей. Перед началом подъема она подписала документ о снятии ответственности за свое здоровье и жизнь с туристической компании.

В МЧС Киргизии и ФАР подчеркивают, что любые работы по эвакуации тела с такой высоты сопряжены с критическим риском для жизни спасателей, поэтому их проведение допускалось не ранее 2026 года. На текущий момент факт смерти юридически не установлен.